Sky Sport Italia: «Аталанта» завершила сделку по Миранчуку за 14,5 миллиона евро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой», сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, клуб из Бергамо заплатит за 24-летнего хавбека 14,5 млн евро, контракт будет рассчитан на пять лет. У «Локомотива» будет процент от перепродажи игрока.
Завершение сделки подтверждают Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.
В текущем сезоне россиянин провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 18 миллионов евро.
Atalanta have just signed Aleksej Miranchuk from Lokomotiv Moscow. The agreement has been reached for € 14,5M as final fee. Paperworks time, done deal. ??? @SkySport @DiMarzio #LokomotivMoscow #Atalanta #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2020