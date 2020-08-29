Sky Sport Italia: «Аталанта» завершила сделку по Миранчуку за 14,5 миллиона евро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, клуб из Бергамо заплатит за 24-летнего хавбека 14,5 млн евро, контракт будет рассчитан на пять лет. У «Локомотива» будет процент от перепродажи игрока.

Завершение сделки подтверждают Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.

В текущем сезоне россиянин провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 18 миллионов евро.