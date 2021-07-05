Шесть игроков «Чертаново» перешли в «Олимп-Долгопрудный»
21:34
ФК «Чертаново» расстался с шестью игроками, сообщает 5 июля официальная страница клуба в Instagram. Все они перешли в «Олимп-Долгопрудный».
Сообщается, что клуб покинули вратарь Илья Абаев, защитники Денис Кутин, Андрей Алексеев и Алексей Никитенков, полузащитники Леонид Герчиков и Дмитрий Великородный. «Чертаново» по итогам прошлого сезона вылетел из Олимп-ФНЛ, а «Олимп-Долгопрудный» завоевал путевку во второй дивизион.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Дверь в НХЛ не закрывал. Но сейчас хочу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с нападающим, который вернулся в Россию после шести лет за океаном
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю