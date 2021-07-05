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Шесть игроков «Чертаново» перешли в «Олимп-Долгопрудный»

21:34
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ФК «Чертаново» расстался с шестью игроками, сообщает 5 июля официальная страница клуба в Instagram. Все они перешли в «Олимп-Долгопрудный».

Сообщается, что клуб покинули вратарь Илья Абаев, защитники Денис Кутин, Андрей Алексеев и Алексей Никитенков, полузащитники Леонид Герчиков и Дмитрий Великородный. «Чертаново» по итогам прошлого сезона вылетел из Олимп-ФНЛ, а «Олимп-Долгопрудный» завоевал путевку во второй дивизион.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ9I3qIjZpn/

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Евгений Петров все материалы автора

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