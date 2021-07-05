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Даниил Федоров перешел в «Зенит-2»

22:39
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Защитник Даниил Федоров стал игроком «Зенита-2», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Ранее он выступал за «Динамо-2».

«Я очень рад оказаться в системе такого клуба как «Зенит», — сказал футболист. — Буду выкладываться и делать все возможное, чтобы команда достигла серьезных успехов в предстоящем сезоне. Первые тренировки под руководством Владислава Николаевича прошли хорошо, все ребята стараются, мне очень комфортно с первых минут в новом коллективе.

В сезоне-2020/21 20-летний футболист провел за бело-голубых шесть матчей молодежного первенства, а также семь игр Олимп-ПФЛ первенства России в составе «Динамо-2».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-05-daniil-fedorov-perekhodit-v-zenit-2.htm

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Евгений Петров все материалы автора

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