«Айнтрахт» подписал нападающего «Ривер Плейта», которым интересовались российские клубы

«Айнтрахт» подписал четырехлетний контракт с нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах Борре были заинтересованы ЦСКА и «Краснодар».

В минувшем сезоне 25-летний колумбиец сыграл за «Ривер Плейт» 17 матчей, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.

В настоящее время Борре выступает на Кубке Америки за сборную Колумбии, которая вышла в полуфинал турнира, победив Уругвай (0:0, пенальти — 4:2).