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«Айнтрахт» подписал нападающего «Ривер Плейта», которым интересовались российские клубы

20:23
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«Айнтрахт» подписал четырехлетний контракт с нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах Борре были заинтересованы ЦСКА и «Краснодар».

В минувшем сезоне 25-летний колумбиец сыграл за «Ривер Плейт» 17 матчей, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.

В настоящее время Борре выступает на Кубке Америки за сборную Колумбии, которая вышла в полуфинал турнира, победив Уругвай (0:0, пенальти — 4:2).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ83HxNDw1u/

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