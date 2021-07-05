«Айнтрахт» подписал нападающего «Ривер Плейта», которым интересовались российские клубы
20:23
«Айнтрахт» подписал четырехлетний контракт с нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Ранее сообщалось, что в услугах Борре были заинтересованы ЦСКА и «Краснодар».
В минувшем сезоне 25-летний колумбиец сыграл за «Ривер Плейт» 17 матчей, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
В настоящее время Борре выступает на Кубке Америки за сборную Колумбии, которая вышла в полуфинал турнира, победив Уругвай (0:0, пенальти — 4:2).
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