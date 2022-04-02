Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 07:57

Шека может покинуть «Лилль» в качестве свободного агента

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Лилля» Шека может покинуть команду, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний португалец, чей контракт истекает в конце сезона, может уйти в качестве свободного агента. Сообщается, что игроком интересуются «Рома», «Валенсия» и «Галатасарай».

В текущем сезоне Шека провел 29 матчей, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
ФК Лилль
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Дуэль Месси и Левандовски, самая политизированная группа и катастрофа Испании и Германии. Итоги жеребьевки чемпионата мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» может приобрести Кварацхелию
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости