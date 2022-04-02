Шека может покинуть «Лилль» в качестве свободного агента

Полузащитник «Лилля» Шека может покинуть команду, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний португалец, чей контракт истекает в конце сезона, может уйти в качестве свободного агента. Сообщается, что игроком интересуются «Рома», «Валенсия» и «Галатасарай».

В текущем сезоне Шека провел 29 матчей, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.