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Сегодня, 12:45

«Ньюкасл» хочет приобрести Коутинью

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью, арендованный «Астон Виллой», может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, на 29-летнего бразильца претендует «Ньюкасл». При этом ранее хавбек заявлял, что хочет остаться в бирмингемском клубе даже с понижением зарплаты.

В текущем сезоне Коутинью провел 10 матчей за «Астон Виллу», в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в конце следующего сезона.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Филиппе Коутиньо
ФК Астон Вилла
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
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