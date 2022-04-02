«Ньюкасл» хочет приобрести Коутинью

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью, арендованный «Астон Виллой», может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, на 29-летнего бразильца претендует «Ньюкасл». При этом ранее хавбек заявлял, что хочет остаться в бирмингемском клубе даже с понижением зарплаты.

В текущем сезоне Коутинью провел 10 матчей за «Астон Виллу», в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в конце следующего сезона.