«Шальке» взял в аренду защитника «Барселоны»

«Шальке» официально оформил трансфер защитника «Барселоны» Хуана Миранды. 19-летний испанец перешел в немецкий клуб на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.

Ранее появлялась информация, что срок аренды будет рассчитан на два сезона без возможности выкупа.

Миранда — воспитанник «Барсы», в первой команде он дебютировал в конце прошлого года. На его счету три игры в Кубке Испании и 1 — в Лиге чемпионов.

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