«Шальке» взял в аренду защитника «Барселоны»
19:06
«Шальке» официально оформил трансфер защитника «Барселоны» Хуана Миранды. 19-летний испанец перешел в немецкий клуб на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.
Ранее появлялась информация, что срок аренды будет рассчитан на два сезона без возможности выкупа.
Миранда — воспитанник «Барсы», в первой команде он дебютировал в конце прошлого года. На его счету три игры в Кубке Испании и 1 — в Лиге чемпионов.
???#S04 | #WirLebenDich | #Miranda pic.twitter.com/AsTpQjYkUx— FC Schalke 04 (@s04) August 30, 2019
Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...