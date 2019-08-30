Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Шальке» взял в аренду защитника «Барселоны»

19:06
Теги:

«Шальке» официально оформил трансфер защитника «Барселоны» Хуана Миранды. 19-летний испанец перешел в немецкий клуб на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.

Ранее появлялась информация, что срок аренды будет рассчитан на два сезона без возможности выкупа.

Миранда — воспитанник «Барсы», в первой команде он дебютировал в конце прошлого года. На его счету три игры в Кубке Испании и 1 — в Лиге чемпионов.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир