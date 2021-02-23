«Сан-Паулу» вступил в борьбу за Диегу Косту

Бывший форвард «Атлетико» и «Челси» Диегу Коста входит в сферу интересов «Сан-Паулу», сообщает 23 февраля Sky Sports.

По данным источника, игроком также интересовался «Палмерйас». Бразильский клуб предлагал ему контракт до 2022 года с зарплатой шесть миллионов евро в год. Футболист хотел зарабатывать на два миллиона больше. При этом он также отклонил предложение аравийского «Аль-Насра».

32-летний экс-игрок сборной Испании после ухода из «Атлетико» остается свободным агентом. У него также были предложения от турецких и катарских клубов, а также от клубов английской премьер-лиги, в том числе одного из представителей топ-6. Все варианты на данный момент он отверг.