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«Сан-Паулу» вступил в борьбу за Диегу Косту

19:43
Диегу Коста. Фото AFP
Диегу Коста. Фото AFP
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Бывший форвард «Атлетико» и «Челси» Диегу Коста входит в сферу интересов «Сан-Паулу», сообщает 23 февраля Sky Sports.

По данным источника, игроком также интересовался «Палмерйас». Бразильский клуб предлагал ему контракт до 2022 года с зарплатой шесть миллионов евро в год. Футболист хотел зарабатывать на два миллиона больше. При этом он также отклонил предложение аравийского «Аль-Насра».

32-летний экс-игрок сборной Испании после ухода из «Атлетико» остается свободным агентом. У него также были предложения от турецких и катарских клубов, а также от клубов английской премьер-лиги, в том числе одного из представителей топ-6. Все варианты на данный момент он отверг.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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