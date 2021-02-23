«Наполи» интересуется защитником «Бенфики» Таварешем

Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш может продолжить карьеру в серии А, информирует Calciomercato.

По данным источника, в 21-летнем игроке заинтересован «Наполи», который готов купить футболиста в летнее трансферное окно. В Тавареше также заинтересованы «Милан» и «Аталанта».

В сезоне-2020/21 футболист провел 19 матчей и сделал три голевые передачи. Его контракт с «Бенфикой» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.