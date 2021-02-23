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«Наполи» и «Лестер» интересуются защитником «Лидса»

19:48
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Интерес к защитнику «Лидса» Паскалю Стрейку проявляют «Лестер» и «Наполи», сообщает De Telegraaf 23 февраля.

Также указано, что голландца хотят видеть в сборной Бельгии. Главный тренер национальной команды Роберто Мартинес убеждает его принять приглашение и выступать за бельгийскую сборную, а не за голландскую.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Лидс» во всех турнирах. В его активе один гол и два результативных паса.

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