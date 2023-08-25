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Сегодня, 06:08

Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад», утверждает beIN Sports. Теперь саудовскому клубу необходимо договориться с «красными» о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов заплатить за Салаха 90 миллионов евро, что станет самым рекордным трансфером в истории саудовской лиги.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 2 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Мойсес Кайседо, Мохамед Салах и&nbsp;Харри Кейн. АПЛ, трансферы: Салах может уехать в Саудовскую Аравию, Доку нужен «Манчестер Сити»
Мохамед Салах
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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