Ругани близок к переходу в "Рому"

Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани может в ближайшее время стать игроком "Ромы", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, "Рома" договорилась с футболистом. Сторонам осталось согласовать условия трансфера. Речь идет об аренде с обязательством выкупа за 25 миллионов евро. Зарплата игрока составит три миллиона евро в год. Переговоры могут завершиться в начале следующей недели.

25-летний Даниеле Ругани в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с туринским клубом истекает в 2021 году.

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