Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ротор» объявил о переходе защитника Логвиненко

10:09
Теги:

Казахстанский защитник Юрий Логвиненко перешел в «Ротор», информирует пресс-служба клуба. Срок контракта пока не сообщается.

32-летний футболист — воспитанник «Актобе». Последние пять лет он провел в «Астане», где сыграл 89 матчей и забил 11 голов. Также в его активе 51 игра и 5 голов в составе сборной Казахстана. Перед стартом сезона-2012/2013 игрок был заявлен за «Зенит».

28 января «Ротор» сообщил о переходе голкипера «СКА-Хабаровск» Игоря Обухова.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир