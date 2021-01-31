«Ротор» объявил о переходе защитника Логвиненко

Казахстанский защитник Юрий Логвиненко перешел в «Ротор», информирует пресс-служба клуба. Срок контракта пока не сообщается.

32-летний футболист — воспитанник «Актобе». Последние пять лет он провел в «Астане», где сыграл 89 матчей и забил 11 голов. Также в его активе 51 игра и 5 голов в составе сборной Казахстана. Перед стартом сезона-2012/2013 игрок был заявлен за «Зенит».

28 января «Ротор» сообщил о переходе голкипера «СКА-Хабаровск» Игоря Обухова.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.