Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 миллиона долларов. Это 7-й результат в мире

ФИФА опубликовала отчет о трансферной деятельности клубов в 2019 году. Российские клубы потратили в общей сложности на трансферы 285,6 миллиона долларов. Это седьмой результат в мире.

В топ-5 входят чемпионаты «Большой пятерки»: Англия (1,519 миллиарда), Испания (1,287 миллиарда), Италия (873 миллиона), Германия (686 миллионов) и Франция (684 миллиона). Шестое место занимает Китай (298 миллионов).

По продажам российские клубы занимают 14-е место (100 миллионов). Лидирует также Англия — 968 миллионов.

Всего в 2020 году было совершено 18 042 трансфера, из них 64,3 процента — переходы свободных агентов.

Чаще всего совершались трансферы из Бразилии в Португалию (228), в тройку входят переходы из Англии в Шотландию (163) и из Португалии в Бразилию (149).

Больше всего переходов совершили бразильцы — 1988, в тройку входят аргентинцы (946) и британцы (801).