Роман Бабаев: «В контракте Гогуа прописаны очень жесткие условия в части нарушения дисциплины»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев — о подписании контракт с 25-летним защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.

— Чем вас привлек этот футболист?

— На наш взгляд, это достаточно качественный защитник. Обладает хорошими физическими данными, силой, мощью. Очень здорово играет головой. Что он, собственно говоря, уже доказал, забив в том числе «Спартаку». Немного укрепили линию защиты.

— Приобретение Гогуа связано с частым травматизмом игроков обороны?

— К сожалению, нашу команду преследует череда травм — особенно защитников. Щенников, Васин, Дивеев был травмирован. Посчитали необходимым усилить эту позицию. На наш взгляд, с точки зрения цены-качества — трансфер адекватный.

— Контракт рассчитан на четыре года?

— Да.

— В биографии Гогуа были и непростые моменты. В частности, руководство «Партизана» обвиняло его в нарушении режима. Эти факты не смущали?

— Конечно, мы обо всем этом знали. Был очень серьезный разговор перед подписанием контракта. Очень жесткие условия прописаны в контракте в части нарушения дисциплины. Но не нужно быть лицемером. Каждый совершал какие-то ошибки, особенно в молодости. Мы считаем, что сможем избежать подобных инцидентов в нашей команде. Если нет, то контракт допускает крайне жесткие санкции в случае допущения подобного поведения.

Но не лишне вспомнить, что когда Мариу Фернандес к нам переходил, были определенные разговоры о дисциплине... Однако, видимо, люди меняются. Каждый может допустить какие-то ошибки в прошлом. Мы видим, как Роман Еременко сейчас выглядит в «Ростове». Надеемся, что эти проблемы у Гогуа останутся в прошлом.

— Гол Гогуа в ворота «Спартака» — дополнительный фактор при принятии решения в его пользу?

— Нет. Мы просто учитывали, что футболист здорово играет головой. Как у своих ворот, так и у чужих. (Виталий Айрапетов)

ЦСКА объявил о переходе защитника Гогуа из «Тамбова»