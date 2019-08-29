ЦСКА объявил о переходе защитника Гогуа из «Тамбова»

Официальный сайт ЦСКА сообщает о переходе защитника Седрика Гогуа из «Тамбова» в московскую команду. Контракт с 25-летним ивуарийцем рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне Гогуа принял участие в пяти матчах «Тамбова» и забил два гола. Футболист выступал за клуб-новичок чемпионата России с июля 2019-го. Портал transfermarkt.de оценивает Гогуа в 200 тысяч евро.

Ранее Гогуа играл за «Партизан», «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.