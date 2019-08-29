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ЦСКА объявил о переходе защитника Гогуа из «Тамбова»

17:52
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Официальный сайт ЦСКА сообщает о переходе защитника Седрика Гогуа из «Тамбова» в московскую команду. Контракт с 25-летним ивуарийцем рассчитан на четыре года.

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В текущем сезоне Гогуа принял участие в пяти матчах «Тамбова» и забил два гола. Футболист выступал за клуб-новичок чемпионата России с июля 2019-го. Портал transfermarkt.de оценивает Гогуа в 200 тысяч евро.

Ранее Гогуа играл за «Партизан», «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sedrik-gogua-podpisal-chetyrekhletniy-kontrakt-s-pfk-cska/

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