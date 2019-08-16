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«Рома» не сможет приобрести Ловрена и попытается подписать Виду и Рохо

16 августа 2019, 18:25
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен не перейдет в «Рому», сообщает Goal.com. Итальянский клуб не смог достичь договоренности о трансфере.

Также сообщается, что «Рома» переключилась на другие варианты усиления позиции центрального защитника. Это Домагой Вида («Бешикташ») и Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»).

30-летний Домагой Вида в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Бешикташ» и забил три мяча при одной голевой передаче. 29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах.

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