«Рома» не сможет приобрести Ловрена и попытается подписать Виду и Рохо

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен не перейдет в «Рому», сообщает Goal.com. Итальянский клуб не смог достичь договоренности о трансфере.

Также сообщается, что «Рома» переключилась на другие варианты усиления позиции центрального защитника. Это Домагой Вида («Бешикташ») и Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»).

30-летний Домагой Вида в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Бешикташ» и забил три мяча при одной голевой передаче. 29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах.