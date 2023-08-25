«Рома» может арендовать у «Челси» Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может на правах аренды перейти в «Рому», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, римляне уже связались с лондонцами. В ближайшее время клубы будут обсуждать условия потенциальной сделки.

30-летний бельгиец в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Интер». Он провел за команду 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач.

После окончания «Интер» мог выкупить форварда, но вышел из переговоров, когда выяснилось, что Лукаку параллельного общается с «Ювентусом», который в итоге также не стал подписывать игрока.