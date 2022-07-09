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Сегодня, 02:36

«Рома» хочет подписать Сауля

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» заинтересована в подписании полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса. 27-летний испанец в прошлом сезоне играл за «Челси» на правах аренды.

Как сообщает Il Messaggero, «Рома» заинтересована в укреплении полузащиты этим летом, так как переговоры с «Сассуоло» по Давиде Фраттези зашли в тупик.

Контракт полузащитника с «Атлетико» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Сауль сыграл в 26 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Ньигес Сауль
Футбол
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