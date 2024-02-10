«Родина» планирует урегулировать детали по трансферу Куликова на следующей неделе

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова.

Ранее об этом сообщали Metaratings.ru.

«Есть понимание, что все стороны заинтересованы, чтобы переход состоялся. С большой долей вероятности детали будут урегулированы на следующей неделе», — сказал Зинин «СЭ».

25-летний Куликов в этом сезоне провел за железнодорожников 7 матчей и не отличился результативными действиями.