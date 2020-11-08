«Реал» сделал выбор между Погба и Камавингой
Руководство «Реала» в летнее трансферное окно приняло решение подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает AS.
По данным источника, вторым вариантом для усиление центра поля был полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга, однако «сливочные» приняли решение сделать ставку на более опытного француза.
В текущем сезоне 27-летний Погба провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.