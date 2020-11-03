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«Реал» хочет заполучить Алабу

05:19
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Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Испании. По информации AS, «Реал» хочет заполучить 28-летнего австрийца следующим летом.

Ранее появилась информация, что Алаба готов зимой рассмотреть предложения о подписании предварительного соглашения с другими клубами. Действующий контракт игрока с «Баварией» истекает в конце сезона.

Алаба в 2008 году перебрался в «Баварию». В текущем сезоне австрийский защитник провел 8 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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