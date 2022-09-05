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5 сентября, 15:14

«Ракув» сообщил о расторжении контракта с нападающим Шкуриным

Мария Гусева
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«Ракув» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с нападающим Ильей Шкуриным по обоюдному согласию.

«Илья, спасибо и удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

23-летний белорус перешел в «Ракув» из ЦСКА на правах аренды в в феврале 2022 года. Его контракт с армейцами действует до июня 2024 года.

Шкурин провел два матча за польский клуб и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Источник: https://rakow.com/aktualnosci/ilja-szkuryn-odchodzi-z-rakowa-11164
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Шкурин
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