«Ракув» сообщил о расторжении контракта с нападающим Шкуриным

«Ракув» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с нападающим Ильей Шкуриным по обоюдному согласию.

«Илья, спасибо и удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

23-летний белорус перешел в «Ракув» из ЦСКА на правах аренды в в феврале 2022 года. Его контракт с армейцами действует до июня 2024 года.

Шкурин провел два матча за польский клуб и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.