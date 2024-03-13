Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:43

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Барселоны» Кунде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, серьезный интерес к 25-летнему французу проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что в «Барселоне» довольны Кунде, но готовы продать его при получении выгодного предложения.

Кунде выступает за каталонцев с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 36 матчей, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Жюль Кунде
0
Читайте также
Чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке пройдет 16-24 марта
Григоренко, Слепышев, Плотников и Нестеров могут покинуть ЦСКА
Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров»
Российские штурмовики совершили рейд на правый берег Херсонщины
Путин раскрыл детали ответа Ельцину на предложение баллотироваться в президенты
Путин заявил, что если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» летом намерен приобрести Дьекереша из «Спортинга»

«ПСЖ» готов предложить 75 миллионов фунтов за Рэшфорда
Новости
RSS RSS
Все новости