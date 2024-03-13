«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Барселоны» Кунде

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, серьезный интерес к 25-летнему французу проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что в «Барселоне» довольны Кунде, но готовы продать его при получении выгодного предложения.

Кунде выступает за каталонцев с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 36 матчей, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.