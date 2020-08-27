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Представители «Челси» провели переговоры с Менди

16:25
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«Челси» в ближайшее трансферное окно хочет подписать вратаря «Ренна» Эдуарда Менди, сообщает Football Insider.

По данным источника, представители лондонцев уже провели переговоры с французским клубом по переходу 28-летнего голкипера, но еще не отправили официальное предложение. На данный момент «Челси» готов заплатить за сенегальца 22 миллиона фунтов стерлингов, «Ренн» в то же время хочет получить от продажи не менее 45 миллионов.

В прошлом сезоне лиги 1 Менди провел 24 матча, в которых пропустил 19 мячей.

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