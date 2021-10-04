Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может уйти в январе, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Руди Галетти.

Договоренности о продлении контракта игрока пока нет. Если соглашение так и не будет подписано, зимой он может уйти в «Ювентус» (предпочтительный вариант для игрока) или мадридский «Реал», который следит за ситуацией. Вариант с «ПСЖ» на данный момент не рассматривается.

28-летний француз в текущем сезоне провел девять матчей за «МЮ» и сделал семь голевых передач.