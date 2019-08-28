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Пеццелла перешел из «Удинезе» в «Парму»

08:33
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Защитник «Удинезе» Джузеппе Пеццелла стал игроком «Пармы», сообщает официальный сайт клуба. Он перешел на правах аренды на один сезон с обязательством выкупа. После этого его контракт будет действовать до 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел один матч в серии А. В прошлом сезоне в его активе десять мячей и одна голевая передача.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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