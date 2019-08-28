Пеццелла перешел из «Удинезе» в «Парму»
08:33
Защитник «Удинезе» Джузеппе Пеццелла стал игроком «Пармы», сообщает официальный сайт клуба. Он перешел на правах аренды на один сезон с обязательством выкупа. После этого его контракт будет действовать до 2024 года.
Benvenuto Giuseppe #Pezzella! ????— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) August 27, 2019
?? https://t.co/gweZL1uSdb#NextchApter #ForzaParma pic.twitter.com/dcUHJdb6ll
В текущем сезоне 21-летний футболист провел один матч в серии А. В прошлом сезоне в его активе десять мячей и одна голевая передача.
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