Пеццелла перешел из «Удинезе» в «Парму»

Защитник «Удинезе» Джузеппе Пеццелла стал игроком «Пармы», сообщает официальный сайт клуба. Он перешел на правах аренды на один сезон с обязательством выкупа. После этого его контракт будет действовать до 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел один матч в серии А. В прошлом сезоне в его активе десять мячей и одна голевая передача.

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