Пасторе расторг контракт с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе покинул клуб, сообщает официальный сайт римлян. Контракт был расторгнут по согласию сторон.

The club can confirm that an agreement has been reached with Javier Pastore for the mutual termination of his contract.



Everyone at #ASRoma would like to wish Javier the best of luck for the future. pic.twitter.com/2Y05ACBcRg — AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2021

32-летний аргентинец перешел в «Рому» в 2018 году. В прошедшем сезоне он провел пять матчей за команду.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.