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Пасторе расторг контракт с «Ромой»

22:29
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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе покинул клуб, сообщает официальный сайт римлян. Контракт был расторгнут по согласию сторон.

32-летний аргентинец перешел в «Рому» в 2018 году. В прошедшем сезоне он провел пять матчей за команду.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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