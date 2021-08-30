19-летний полузащитник «Челси» близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник «Челси» Тино Анджорин близок к переходу в «Локомотив», сообщает Goal.

По информации СМИ, московский клуб арендует 19-летнего футболиста с опцией выкупа за 17 миллионов фунтов. На его кандидатуре настаивает руководитель по спорту и развитию железнодорожников Ральф Рангник.

Отмечается, что «Челси» сможет сделать обратный выкуп за 34 миллиона фунтов.

Хавбек сыграл 80 минут в матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 с «Краснодаром» (1:1). Также в активе англичанина две игры в Кубке Англии и один матч в Кубке Лиги, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость британца в 2,3 миллиона евро. Его соглашение с «Челси» истекает летом 2025 года.