Олич считает, что Перишич перейдет в «Баварию»

Бывший игрок «Баварии» и сборной Хорватии Ивица Олич считает, что клуб доволен арендой Ивана Перишича из «Интера» и должен вскоре договориться о трансфере хорвата.

— Перишич получил очень серьезную травму, как раз тогда, когда он был в отличной форме, — цитирует TPortal Олича. — Он был вне игры три месяца, но теперь регулярно тренируется.

Ясно, что ему потребуется немного больше времени, чтобы вернуться на уровень, которого он достиг в предыдущие месяцы, но самое главное, что он вернулся к тренировкам.

Клуб очень доволен им. Теперь «Бавария» попытается снизить цену, поскольку из-за этой пандемии покупательская способность клубов еще слабее, и я считаю, что в ближайшие две-три недели клубы сядут за стол и попытаются найти соглашение.