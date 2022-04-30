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Сегодня, 10:57

«Ньюкасл» может сделать Дибалу самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 28-летнего аргентинца претендует «Ньюкасл». «Сороки» готовы сделать нападающего самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Также на Дебалу претендует «Арсенал».

В текущем сезоне Дибаоа провел 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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Пауло Дибала
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Ювентус
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