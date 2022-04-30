«Ньюкасл» может сделать Дибалу самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 28-летнего аргентинца претендует «Ньюкасл». «Сороки» готовы сделать нападающего самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Также на Дебалу претендует «Арсенал».

В текущем сезоне Дибаоа провел 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.