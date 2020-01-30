«Наполи» приобрел у СПАЛа Петанью и оставил его в аренде до конца сезона

«Наполи» приобрел нападающего СПАЛа Андреа Петанью, сообщает официальный сайт неаполитанцев. Игрок останется в аренде в своем прежнем клубе до конца сезона.

В нынешнем сезоне 24-летний Петанья провел в серии А 20 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. По информации итальянских СМИ, «Наполи» заплатит 17 миллионов евро, плюс бонусы. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.