«Наполи» приобрел у СПАЛа Петанью и оставил его в аренде до конца сезона
22:38
«Наполи» приобрел нападающего СПАЛа Андреа Петанью, сообщает официальный сайт неаполитанцев. Игрок останется в аренде в своем прежнем клубе до конца сезона.
В нынешнем сезоне 24-летний Петанья провел в серии А 20 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. По информации итальянских СМИ, «Наполи» заплатит 17 миллионов евро, плюс бонусы. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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