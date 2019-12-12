«Наполи» готов отдать «Арсеналу» 25 миллионов евро за Торрейру

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра входит в сферу интересов «Наполи», сообщают итальянские СМИ.

По данным Il Mattino, итальянский клуб готов арендовать игрока. Если же «Арсенал» не пойдет на такой вариант, «Наполи» готов заплатить 25 миллионов евро.

При этом указано, что «Наполи» не будет делать предложение, пока не узнает, есть ли у Торрейры будущее в «Арсенале». Это станет известно после назначения нового главного тренера.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Арсенал» и забил два мяча.

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