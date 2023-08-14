34-летний Арнаутович возвращается в «Интер» спустя 13 лет — «Болонья» получит 10 миллионов евро

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович переходит в «Интер», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

«Нерадзурри» заплатят за 34-летнего австрийца 10 миллионов евро включая бонусы. На этой неделе игрок пройдет медосмотр.

Арнаутович выступал за «Интер» в сезона-2009/10 на правах аренды. Тогда он провел за клуб 3 матча и выиграл в составе миланцев требл.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 голевую передачу.