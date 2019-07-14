"МЮ" договорился с "Лестером" о трансфере Магуайра за рекордные 89 миллионов евро

Защитник Гарри Магуайр в ближайшее время перейдет в из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun. По информации СМИ, "красные дьяволы" заплатят "лисам" 89 миллионов евро за 26-летнего англичанина. Футболист прибудет на медицинское обследование "горожан" в понедельник, 15 июля.

Таким образом, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола. Отметим, что трансферный рекорд по сумме, выплаченной за игрока обороны, принадлежит игроку "Ливерпуля" Виргилу ван Дейку, который перешел в мерсисайдскую команду в январе 2018-го из "Саутгемптона" за 84,65 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро. В активе защитника 20 игр за сборную Англии.

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