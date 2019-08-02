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"Мы приехали". Агент Малкома опубликовал фото с форвардом в России

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Бразильский нападающий "Барселоны" Малком близок к переходу в "Зенит"Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия опубликовал в своем Instagram фотографию с 22-летним игроком в России.

 
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"Мы приехали", – подписал фото Гарсия.

В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт с "Зенитом". Футболист уже опубликовал фотографии из Санкт-Петербурга.

 

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