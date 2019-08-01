23:53 1 августа | Футбол — РПЛ

Малком гуляет по Санкт-Петербургу. Фото

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Нападающий "Барселоны" Малком близок к переходу в "Зенит". 22-летний бразилец прилетел в Россию для подписания контракта с новым клубом. В интернете появились фотографии из аккаунта Малкома в соцсетях, где он гуляет по Санкт-Петербургу.

 

В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.

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