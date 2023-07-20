Мусса Диаби переходит в «Астон Виллу» за 50 миллионов евро

Вингер «Байера» Мусса Диаби в ближайшее время подпишет контракт с «Астон Виллой», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний француз выбрал бирмингемцев, несмотря на интерес со стороны «Аль-Насра». Приоритетом для Диаби было выступление в АПЛ.

«Астон Вилла» заплатит «Байеру» 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Диаби сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.