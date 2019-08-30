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«Монако» отдал двух игроков в аренду «Серкль Брюгге»

21:15
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«Монако» отдал в аренду двух молодых игроков — защитника Джонатана Панзо и нападающего Лайла Фостера. Оба футболиста проведут ближайший сезон в бельгийском клубе «Серкль Брюгге», сообщает официальный сайт «Монако».

18-летний Панзо перешел во французский клуб в 2018 году из «Челси». Англичанин, который имеет ивуарийские корни, является воспитанником академии лондонцев.

18-летний Фостер приехал из Южной Африки. Он выступал в команде «Орландо Пайретс».

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