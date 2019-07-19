Митрюшкин рассчитывает вернуться в основу "Сьона"

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин рассчитывает вернуться в основной состав команды после долгого перерыва. Экс-голкипер "Спартака" сегодня принимал участие в тренировке команды, меняясь манишками основного состава с Кевином Фиккенчером.

- Я чувствую себя на высоте, готов играть, - цитирует lematin.ch Митрюшкина. - Я сделал все возможное, чтобы вернуться на прежний уровень. Чувствую себя даже сильнее, чем до травмы.

Митрюшкин перешел в "Сьон" по ходу сезона-2015/16, выиграл место в основном составе и стал капитаном команды. В ноябре 2017 года в игре с "Грассхоппером" (3:0) он получил серьезную травму колена и с тех пор на поле не появлялся. В начале июля он провел 45 минут в товарищеской игре с ПСВ (0:0).