«Милан» приостановил переговоры с Доннаруммой после того, как игрок отклонил два предложения

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отклонил два предложения клуба о продлении контракта, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, 22-летний итальянец отклонил первоначальное предложение о 6 млн евро в год, включая бонус в размере 1 млн евро, связанный с квалификацией в Лиге чемпионов. Затем миланцы повысили предложение до 7 млн ??евро в год плюс 1 млн евро в виде бонусов, но получили отказ. Агент игрока Мино Райола хочет получить для своего подопечного зарплату в 12 млн евро. После двух отказов «Милан» временно приостановил переговоры.

В текущем сезоне Доннарумма провел 38 матчей за «Милан», в которых пропустил 46 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.