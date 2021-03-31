Холанн и Кейн — главные цели «Манчестер Сити» на замену Агуэро
15:43
«Манчестер Сити» определился с основными целями на позицию нападающего, сообщает BBC Sport.
По сведениям источника, английский клуб рассматривают Харри Кейна из «Тоттенхэма» и Эрлина Холанна из дортмундской «Боруссии» в качестве замены Серхио Агуэро. Также «горожане» интересуются форврадом «Интера» Ромелу Лукаку, чей переход более вероятный из-за финансовых проблем миланцев.
Ранее «Ман Сити» сообщил что Агуэро покинет клуб по окончании сезона.
В текущем сезоне 27-летний Кейн провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 15 результативных передач. На счету 20-летнего Холанна 33 гола и 8 результативных передач в 31 матче за «Боруссию».
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...