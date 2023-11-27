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Сегодня, 11:17

«Милан» начал переговоры по переходу защитника «Арсенала» Кивиора

Руслан Минаев
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«Милан» собирается оформить трансфер защитника «Арсенала» Якуба Кивиора, сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, агенты 23-летнего поляка находятся уже прибыли в Италию для проведения переговоров. Кивиор не против покинуть лондонский клуб ради большего количества игрового времени.

Защитник перешел в «Арсенал» 22 января из «Специи» за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Кивиор провел за «канониров» 8 матчей во всех турнирах.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Милан
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