«Милан» начал переговоры по переходу защитника «Арсенала» Кивиора

«Милан» собирается оформить трансфер защитника «Арсенала» Якуба Кивиора, сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, агенты 23-летнего поляка находятся уже прибыли в Италию для проведения переговоров. Кивиор не против покинуть лондонский клуб ради большего количества игрового времени.

Защитник перешел в «Арсенал» 22 января из «Специи» за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Кивиор провел за «канониров» 8 матчей во всех турнирах.