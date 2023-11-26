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Сегодня, 06:52

Агент Икарди подтвердил интерес «Реала» к форварду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Элио Леттерио Пино, представляющий интересы форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, прокомментировал информацию об интересе «Реала» к его клиенту.

Ранее сообщалось, что мадридцы могут подписать 30-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно в связи с травмой Винисиуса Жуниора.

«Официального предложения пока нет. Я сейчас в Мадриде. «Реал» не делал никаких предложений по Икарди. Но мы разговариваем с менеджерами «Реала»

«В понедельник я поеду в Стамбул, чтобы встретиться с Эрденом Тимуром, вице-президентом «Галатасарая». Я буду смотреть матч Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Манчестер Юнайтед» в среду. Конечно, я также буду проводить время с Мауро. На данный момент я больше ничего не могу сказать», – приводит слова Пино AS.

«Галатасарай» арендовал Икарди у «ПСЖ» в сентябре прошлого года. В июле этого года турецкий клуб выкупил форварда за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 21 матч, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.

Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Реал
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