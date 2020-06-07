«Милан» интересуется полузащитником «Эспаньола»

Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока может перейти в «Милан», сообщает Milannews.it.

По сведениям источника, миланцы уже давно следят за 23-летним испанцем. Хавбек является воспитанником «Эспаньола» и присоединился к основной команде в 2016 году.

В текущем сезоне Рока провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до июня 2022 года.