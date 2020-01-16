«Милан» и «Рома» обсуждают обмен Сусо на Юндера
18:15
«Милан» и «Рома» ведут переговоры по поводу возможного обмена игроками, сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Calciomercato, «Милану» известно об интересе «Ромы» к Сусо. Россонери могут согласится на трансфер, если в сделку будет включен нападающий римского клуба Дженгиз Юндер.
26-летний испанец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Милан» и забил один мяч при двух голевых передачах. 22-летний турок в 12 матчах за «Рому» забил один раз.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...