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«Милан» и «Рома» обсуждают обмен Сусо на Юндера

18:15
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«Милан» и «Рома» ведут переговоры по поводу возможного обмена игроками, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato, «Милану» известно об интересе «Ромы» к Сусо. Россонери могут согласится на трансфер, если в сделку будет включен нападающий римского клуба Дженгиз Юндер.

26-летний испанец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Милан» и забил один мяч при двух голевых передачах. 22-летний турок в 12 матчах за «Рому» забил один раз.

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