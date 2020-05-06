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«Милан» готов приобрести Депая по сниженной цене

23:08
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Форвард «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Милан», сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, миланский клуб готов приобрести 25-летнего голландца по сниженной цене за 20 млн евро плюс процент от следующей продажи.

Ранее сообщалось, что Депай не принял предложение «Лиона» по новому контракту, однако не выход клуба в еврокубки из-за досрочного завершения чемпионата Франции может заставить его сменить команду.

В сезоне-2019/20 Депай забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Лион». Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.

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