«Милан» готов приобрести Депая по сниженной цене

Форвард «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Милан», сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, миланский клуб готов приобрести 25-летнего голландца по сниженной цене за 20 млн евро плюс процент от следующей продажи.

Ранее сообщалось, что Депай не принял предложение «Лиона» по новому контракту, однако не выход клуба в еврокубки из-за досрочного завершения чемпионата Франции может заставить его сменить команду.

В сезоне-2019/20 Депай забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Лион». Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.