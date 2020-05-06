«Милан» готов приобрести Депая по сниженной цене
23:08
Форвард «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Милан», сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, миланский клуб готов приобрести 25-летнего голландца по сниженной цене за 20 млн евро плюс процент от следующей продажи.
Ранее сообщалось, что Депай не принял предложение «Лиона» по новому контракту, однако не выход клуба в еврокубки из-за досрочного завершения чемпионата Франции может заставить его сменить команду.
В сезоне-2019/20 Депай забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Лион». Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.