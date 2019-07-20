Менхенгладбахская "Боруссия" заплатит 13 миллионов евро за сына Тюрама

Нападающий "Генгама" Маркус Тюрам продолжит карьеру в Германии. Как сообщает Bild менхенгладбахская "Боруссия" согласовала переход 21-летнего француза, который является сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, за 13 миллионов евро. В понедельник игрок присоединится к новому клубу.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Лиона", "Марселя" и дортмундской "Боруссии".

В минувшем сезоне Тюрам сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сдеалл 1 голевую передачу.

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