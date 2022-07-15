«Марсель» может подписать Мбембу

Защитник Шансель Мбемба в ближайшее время подпишет контракт с «Марселем», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний конголезец сегодня пройдет медосмотр перед переходом во французский клуб, после чего подпишет контракт до 2025 года. Ранее сообщалось, что Мбемба мог продолжить карьеру в «Роме» или «Ювентусе».

Мбемба выступал за «Порту» с 2018 года, а летом 2022-го покинул клуб в качестве свободного агента. В минувшем сезоне защитник провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.