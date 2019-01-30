Марку Силва: "Гей не играл с "Хаддерсфилдом" из-за травмы"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва после гостевой победы в 24-м туре чемпионата Англии над "Хаддерсфилдом" (1:0) признался, что полузащитник Идрисса Гей​ пропускал встречу из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Ранее появилась информация, что "Эвертон" договорился с "ПСЖ" о трансфере 29-летнего сенегальского хавбека.

– Я пытался получить всю информацию, чтобы быть честным с вами сегодня и рассказать что-нибудь новое о Гее. Хочу сообщить вам, что никаких новостей по нему нет, – приводит слова Силвы Sky Sports. Он останется нашим игроком, и по этому полузащитнику нет новых предложений от "ПСЖ" или любого другого клуба. Гей не играл сегодня вечером, потому что у него была небольшая проблема с пахом.

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